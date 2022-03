Αχαΐα

Πάτρα: Συνελήφθη σε κλαμπ με... γεμάτο όπλο

Ο συγκεκριμένος άνδρας συνελήφθη για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες



Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας κατάφεραν να εντοπίσουν έναν 35χρονο Έλληνα ο οποίος εργαζόταν στην πόρτα γνωστού κλάμπ του κέντρου της πόλης, που έφερε πιστόλι των 9 mm. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πιστόλι ήταν γεμάτο έχοντας εννέα σφαίρες στον γεμιστήρα του.

Ο 35χρονος είχε πρόσφατα συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Υπενθυμίζεται πως πριν από μερικές ημέρες έξω από το ίδιο κλαμπ είχε εντοπιστεί από αστυνομικούς της ίδιας Υπηρεσίας 28χρονος με ποσότητα κοκαϊνης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 35χρονος οδηγήθηκε στην Ασφάλεια Πατρών, το πιστόλι κατασχέθηκε και σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία.

