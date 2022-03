Μαγνησία

Βόλος: Έπαθε εγκεφαλικό ενώ οδηγούσε τη μηχανή του!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στο νοσοκομείο λίγες μέρες μετά

(εικόνα αρχείου)

Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση στον Βόλο και βύθισε στο πένθος τους στενούς συγγενείς του 48χρονου, που όλες αυτές τις μέρες προσεύχονταν για ένα θαύμα. Μια ευχάριστη είδηση από τα χείλη των γιατρών, που δυστυχώς δεν έμελλε να ακούσουν.

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Βόλου ο θάνατος 48χρονου άνδρα, υπαλλήλου του ΟΣΕ. Είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο την ώρα που οδηγούσε τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα του.

Νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Βολου, όπου και κατέληξε. Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ο άτυχος άνδρας αφήνει πίσω τα αδέρφια και τα ανίψια του.

πηγή: thenewspaper.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: Ρωσικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ σε διαδηλωτές

Έγκλημα στην Ανδραβίδα - ΕΛΑΣ: Το χρονικό της τραγωδίας (εικόνες)

Πατρινό Καρναβάλι: σε ξέφρενους ρυθμούς η πόλη (εικόνες)