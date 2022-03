Λευκάδα

Λευκάδα: Τα “Φαρομανητά” των καρναβαλιστών (βίντεο)

Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς όπου ούτε και φέτος , λόγω πανδημίας, δεν οργανώθηκαν από το δήμο τα γνωστά…Φαρομανητά.







Οι καρναβαλιστές όμως απτόητοι κατάφεραν να μετατρέψουν την πόλη σε ένα τεράστιο αποκριάτικο πάρτι. Η καρναβαλική ποδηλατάδα που ήταν για χθες αλλά δεν έγινε λόγω καιρού, μεταφέρθηκε για σήμερα Κυριακή και η πλατεία του Μαρκά γέμισε μπαλόνια, ποδήλατα, κέφι και πολλά χρώματα.

Δεν χρειάστηκε πολύ ώρα για να γεμίσει και η πόλη χαρούμενες φωνές, χρώματα και δεκάδες ποδήλατα να δίνουν το κλίμα της σημερινής ημέρας. Η ποδηλατάδα κατέληξε στην πλατεία μπροστά στο ΚΑΡΜΑ, όπου ήταν και χορηγός της εκδήλωσης. Και εκεί χορός και πολλές εκπλήξεις για τους μικρούς ποδηλάτες…

"Του χρόνου θα τα δώσουμε όλα. Μαζί με τους καρναβαλιστές θα οργανώσουμε μοναδικά Φαρομανητά”, είπε ο δήμαρχος Λευκάδας, Χαρ. Καλός, όταν του υπενθυμίσαμε ότι λόγω της πανδημίας στη θητεία του δεν έχουν οργανωθεί ούτε Φαρομανητά αλλά ούτε και φεστιβάλ Φολκλόρ.

