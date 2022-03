Μαγνησία

Βόλος: Προσποιήθηκαν τους πελάτες και έκλεψαν εστιατόριο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς κατάφεραν να τους συλλάβουν. Πόσα χρήματα κατάφεραν να αποσπάσουν από το εστιατόριο

Οι δράστες μπήκαν στο εστιατόριο και ολοκλήρωσαν τη ληστεία όταν βρήκαν την κατάλληλη ευκαιρία.

Η ληστεία εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς που κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να συλλάβουν τον έναν από τους δύο. Ήταν εκείνοι που μπήκαν σε εστιατόριο του Βόλου στις 26 Φεβρουαρίου και αφού το έπαιξαν πελάτες μέχρι να τους δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία, στη συνέχεια λήστεψαν τον υπάλληλο.

Έφυγαν με 7.500 πριν φτάσουν οι αστυνομικοί.

"Πιο αναλυτικά συνελήφθη, χθες (05-03-2022) τις μεταμεσονύχτιες ώρες στην ευρύτερη περιοχή της Αταλάντης Φθιώτιδας, από αστυνομικούς του Α’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Φθιώτιδας, ο ένας από τους δύο δράστες, δυνάμει εντάλματος σύλληψης του κ. Ανακριτή Βόλου.

Ειδικότερα, την 26-02-2022 τις πρώτες πρωινές ώρες, οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, μπήκαν σε κατάστημα εστίασης στην ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού, παριστάνοντας τους πελάτες. Στη συνέχεια, ο ένας από τους δύο δράστες, πλησίασε τον υπάλληλο του καταστήματος, απειλώντας τη σωματική του ακεραιότητα και μαζί με τον συνεργό του αφαίρεσαν, από τις ταμειακές μηχανές και από γραφείο της επιχείρησης, το συνολικό χρηματικό ποσό των 7.500 ευρώ.

Ακολούθως, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, επιβαίνοντες σε δίκυκλη μοτοσικλέτα. Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ταυτότητάς τους, ενώ επιπλέον, όπως προέκυψε, η δίκυκλη μοτοσικλέτα με την οποία έφτασαν στο σημείο, αφαιρέθηκε την 25/26-02-2022 από την πόλη του Βόλου.

Η αφαιρεθείσα μοτοσικλέτα βρέθηκε εγκαταλελειμμένη, βραδινές ώρες της 27-02-2022, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αλμυρού και κατασχέθηκε. Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού".

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Ανδραβίδα - ΕΛΑΣ: Το χρονικό της τραγωδίας (εικόνες)

Πάτρα: Μνημόσυνο για τα τρία παιδιά υπό το βλέμμα της Αστυνομίας (εικόνες)

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μπλίνκεν: σχέδιο για αποστολή πολεμικών αεροσκαφών