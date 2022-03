Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Στα χρώματα της Ουκρανίας φωτίστηκαν οι ομπρέλες στην παραλία (εικόνες)

Μήνυμα ειρήνης και αλληλεγγύης εκπέμπει η Θεσσαλονίκη, με τις εμβληματικές “Ομπρέλες”, στη νέα παραλία, να φωτίζονται στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας

Μήνυμα ειρήνης και αλληλεγγύης εκπέμπει η Θεσσαλονίκη, με τις εμβληματικές “Ομπρέλες”, στη νέα παραλία, να φωτίζονται στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας, έπειτα από σχετική πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Στο μεταξύ, το κύμα υποστήριξης προς τον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό γιγαντώνεται, καθώς σήμερα το μεσημέρι αναχώρησε για την Ουκρανία και το τρίτο μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας που συλλέγει ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 35 τόνοι φαρμάκων, ρούχων, βρεφικών τροφών και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης έχουν αποσταλεί από τον Δήμο Θεσσαλονίκης ως ανθρωπιστική βοήθεια προς τον ουκρανικό λαό.

Η συλλογή βοήθειας συνεχίζεται στο φουαγιέ του δημαρχείου καθ’όλο το 24ωρο, στο πλαίσιο συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Ουκρανικό Προξενείο και τους Φαρμακοποιούς του Κόσμου.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας έχει εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του προς τους Θεσσαλονικείς αλλά και προς φορείς και εταιρείες της πόλης που από την πρώτη στιγμή ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερη θέρμη στο κάλεσμα για συγκέντρωση βοήθειας.

