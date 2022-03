Ημαθία

Νάουσα: "τσουχτερό" πρόστιμο στους διοργανωτές του "Γενίτσαροι και Μπούλες"

Διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ για παραβίαση των μέτρων κατά της διάδοσης του κορονοϊού επιβλήθηκε από τις αστυνομικές αρχές στους διοργανωτές του δρώμενου «Γενίτσαροι και Μπούλες» που αναβίωσε χτες στη Νάουσα.

Στο δρώμενο, που αναβίωσε χτες παρότι έβρεχε, συμμετείχαν δύο μπουλούκια από τον Πολιτιστικό Όμιλο «Γενίτσαροι και Μπούλες», που αποτελούνταν από τριάντα με σαράντα άτομα το καθένα.

Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση των πολιτών στο χώρο του δημαρχείου, πολλοί ήταν εκείνοι που θέλησαν έστω και από μακριά να συμμετέχουν στο εορταστικό κλίμα.

Όσον αφορά γενικότερα την Κεντρική Μακεδονία, επιβλήθηκαν ακόμα 5 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενο και πελάτες καταστημάτων. Επιπλέον 1 παράβαση, για μη χρήση μάσκας, από επιβάτη οχήματος.

