Έγκλημα στην Ανδραβίδα: Απολογείται ο 60χρονος

Απολογείται σήμερα Τρίτη (8/3) ο 60χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε το ζευγάρι και τα δύο παιδιά στην Ανδραβίδα.

Ο δράστης σήμερα θα περάσει την πόρτα του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί, μετά την 48ωρη προθεσμία που ζήτησε και πήρε.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο 60χρονος, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ομολογώντας το έγκλημα πως το έκανε γιατί «δεν του πλήρωναν τα ενοίκια».

Μαρτυρίες κατοίκων κάνουν λόγο για έναν άνδρα σκληρό, ο οποίος είχε πολλές φορές στο παρελθόν επιδείξει ακραίες συμπεριφορές. Όπως έγινε γνωστό μάλιστα, ο 60χρονος παλιότερα είχε πυροβολήσει έναν συγχωριανό του άνευ ουσιαστικού λόγου.

Συμφωνα με τα νέα στοιχεία, για τον τρόπο που διέπραξε το φονικό, ο 60χρονος έβαλε στο πρόσωπο της 37χρονης μητέρας ένα μαξιλάρι, της κόλλησε το πιστόλι στο κεφάλι και την πυροβόλησε μια φορά.

Μάλιστα ο δράστης χρησιμοποίησε το μαξιλάρι ως σιγαστήρα για να μην ακουστεί ο θόρυβος, ενώ τον σύζυγό της τον πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι για να είναι σίγουρος για το αποτέλεσμα.

Από την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, προέκυψε ότι ο καθ’ ομολογίαν δράστης πυροβόλησε το ζευγάρι στο κρεβάτι την στιγμή που κοιμόταν.

Αντίθετα ο 60χρονος ισχυρίστηκε ότι ο 32χρονος του επιτέθηκε και σκότωσε πρώτα τον ίδιο και μετά την γυναίκα του.

