Μαγνησία

Βόλος - Τροχαίο με εγκατάλειψη: Αναζητείται ο οδηγός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκρό εντόπισαν έναν άνδρα οι περαστικοί από το σημείο, ενώ ο ασυνείδητος οδηγός αναζητείται.

Ένας 68χρονος άνδρας έχασε χθες την νύχτα τη ζωή του, όταν παρασύρθηκε το τρίτροχο το οποίο οδηγούσε, από επιβατικό αυτοκίνητο και στη συνέχεια ο οδηγός του αυτοκινήτου, όχι μόνο δεν σταμάτησε για να δει τι συνέβη, αλλά φέρεται ότι εγκατέλειψε το θύμα γι' αυτό και αναζητείται από την αστυνομία.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη λίγο πριν από τις 9.00 το βράδυ στην οδό Διμηνίου στο ύψος του 10ου Γυμνασίου Βόλου στο ρεύμα που οδηγεί προς το Διμήνι, όταν το αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με το προπορευόμενο τρίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε ο 68χρονος.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο πολύ σοβαρός τραυματισμός του οδηγού του τρικύκλου. Διερχόμενοι οδηγοί εντόπισαν τον 68χρονο πολυτραυματία και ειδοποίησαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, χωρίς ωστόσο να δουν τον οδηγό του εμπλεκόμενου αυτοκινήτου.

Ο 68χρονος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου στις 2.00 τα ξημερώματα υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στην ζωή.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο και εγκατέλειψε τον 68χρονο, αναζητείται από την Τροχαία του Βόλου στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: Η μεγάλη φυγή από τον πόλεμο (εικόνες)

Περιστέρι: Φωτιά στην Τροχαία (εικόνες)

“Το Πρωινό” - Δίκη Λιγνάδη: Καταιγιστικές εξελίξεις (βίντεο)