Πάτρα - 6χρονος: Εγκεφαλικά νεκρό το παιδί που έπεσε από μπαλκόνι

Μεγαλείο ψυχής από τους γονείς του 6χρονου, μέσα στην οδύνη τους για την απώλεια του παιδιού τους.

Θλιβερή εξέλιξη με την υπόθεση του 6χρονου παιδιού, που τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από μπαλκόνι, στην περιοχή της Κρήνης στην Πάτρα, την προηγούμενη Κυριακή. Δυστυχώς, η βλάβη που υπέστη ο 6χρονος Κώστας κρίνεται πλέον “μη αναστρέψιμη”. Παρά τη γενναία μάχη που έδωσε ο 6χρονος, τελικά, δεν τα κατάφερε και είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σύμφωνα με τον υπεύθυνο της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, Ανδρέα Ηλιάδη, οι γονείς ενημερώθηκαν γι’ αυτή την τραγική εξέλιξη και έδειξαν μεγαλείο ψυχής, καθώς συμφώνησαν με τη δωρεά ζωτικών οργάνων του παιδιού τους σε άλλους συνανθρώπους μας, που τα έχουν ανάγκη για να κρατηθούν στη ζωή.

Το αγοράκι είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό οίδημα από την πρώτη στιγμή του τραυματισμού του και γι’ αυτό η κατάσταση της υγείας του θεωρήθηκε εξαιρετικά κρίσιμη.

Οι γιατροί της ΜΕΘ Παίδων βρέθηκαν στο πλευρό του παιδιού από το πρώτο λεπτό της μεταφοράς του από το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στο ΠΓΝΠ, προβαίνοντας σε όλες τις ιατρικές πράξεις για τη διάσωση του μικρού Κώστα. Δυστυχώς, όμως, ο τραυματισμός του ήταν πολύ σοβαρός.

Σε δηλώσεις του, ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του ΠΓΝΠ, Ανδρέας Ηλιάδης, τόνισε ότι έχουν ολοκληρωθεί τα τεστ εγκεφαλικού θανάτου και οι γονείς έχουν συναινέσει στο να γίνει δωρεά των οργάνων του. Έχει ήδη ενημερωθεί ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων για να ακολουθηθεί η διαδικασία για την εύρεση των ληπτών.

“Δυστυχώς η μάχη για τον Κωνσταντίνο δεν κερδήθηκε. Έδωσε έναν πολύ αξιοπρεπή αγώνα στη ΜΕΘ αλλά η κρανιοεγκεφαλική κάκωση ήταν βαρύτατη, με αποτέλεσμα τον εγκεφαλικό θάνατο. Οι γονείς του πήραν τη γενναία απόφαση να δωρίσουν τα όργανα και να δοθούν σε άλλα παιδιά. Υποκλινόμαστε στην απόφασή τους αυτή”, ανέφερε ο κ. Ηλιάδης.

