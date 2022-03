Χανιά

Χανιά: Αλυσοπρίονο έκοψε την αρτηρία πολύτεκνου πυροσβέστη

Φρικτός θάνατος για τον άτυχο άνδρα που έχασε την ζωή του από μια λανθασμένη κίνηση.

Ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό συνέβη αργά το μεσημέρι της Τρίτης στα Χανιά.

Ένας 50χρονος, άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ εκτελούσε γεωργικές εργασίες, στο χωριό Ορθούνι του Δήμου Πλατανιά.

Ο άτυχος άνδρας, πυροσβέστης στο επάγγελμα και πατέρας τεσσάρων παιδιών, βρήκε τραγικό θάνατο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το αλυσοπρίονο που χρησιμοποιούσε, τον χτύπησε με αποτέλεσμα – όπως αναφέρουν οι πληροφορίες – να τον χτυπήσει στη μηριαία αρτηρία και να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έφθασε στο σημείο του δυστυχήματος και παρέλαβε τον τραυματία, ο οποίος ωστόσο είχε αφήσει ήδη την τελευταία του πνοή.

Πηγή: kriti360.gr

