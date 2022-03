Χίος

Χίος: νεκρή 42χρονη σε... περίεργο τροχαίο

Συνοδηγός στο μοιραίο όχημα ήταν η άτυχη γυναίκα. Πως συνέβη η τραγωδία στον Δαφνώνα.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Καθαρής Δευτέρας προς Τρίτη στον Δαφνώνα της Χίου.

Η τραγωδία συνέβη όταν το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 62χρονος εξετράπη της πορείας του και, ακόμη από άγνωστες αιτίες, βγήκε από τον δρόμο στο ύψος της πλατείας του χωριού και έπεσε στο κενό.

Αν και το βάθος δεν ήταν πολύ μεγάλο, από την σφοδρότητα της πτώσης του οχήματος στον μικρό γκρεμό, έχασε την ζωή της η 42χρονη συνεπιβάτης και σύζυγος του οδηγού.

Από το ατύχημα τραυματίστηκε ο οδηγός, ο οποίος θρηνεί για τον χαμό της συζύγου του.

Προανάκριση για το τροχαίο δυστύχημα συμβάν διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χίου.

