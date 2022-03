Ημαθία

Βέροια: Νεκρός από φωτιά σε μονοκατοικία

Πως συνέβη η τραγωδία με θύμα τον άτυχο άνδρα. Ο αδερφός του μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με εγκαύματα.

Ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε μονοκατοικία.

Η φωτιά ξέσπασε σε μονοκατοικία στον Τριπόταμο Ημαθίας περίπου στις 12 το μεσημέρ και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής (ένα βοηθητικό όχημα και από την Αλεξάνδρεια).

Επικεφαλής της πυροσβεστικής δύναμης ήταν ο αναπληρωτής Διοικητής της Π.Υ. Ημαθίας και Διοικητής της Π.Υ. Αλεξάνδρειας Γρηγόρης Γερόπουλος.

Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης, οι Πυροσβέστες εντόπισαν την σορό ενός άνδρα περίπου 60 ετών, ο οποίος βρισκόταν εντός της οικείας και δυστυχώς δεν πρόλαβε να βγει και απανθρακώθηκε.

Η φωτιά έσβησε, ενώ το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς.

Πηγή: alexandreia-gidas.gr

