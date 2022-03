Ημαθία

Τροχαίο: νεαρός νεκρός από σύγκρουση με φορτηγό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τροχαίο δυστύχημα, με τραγική κατάληξη τον χαμό ενός νεαρού οδηγού.

Στην είσοδο του Σχοινά στον δρόμο Αλεξάνδρειας – Γιαννιτσών, συγκρούστηκαν Ι.Χ. αυτοκίνητο και φορτηγό.

Το τροχαίο που σημειώθηκε εξελίχθηκε σε δυστύχημα.

Ο 26χρονος οδηγός του Ι.Χ. αυτοκινήτου τραυματίστηκε θανάσιμα από τη σύγκρουση με το φορτηγό.

Με την παρέμβαση των πυροσβεστών οι δύο άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από το Ι.Χ. και μεταφέρθηκαν με δύο ασθενοφόρα στο Νοσοκομείο της Βέροιας, ωστόσο ο 26χρονος οδηγός δεν τα κατάφερε.

Πρέπει να σημειωθεί πως τα ασθενοφόρα ήρθαν από τη Βέροια και υπήρξε η σχετική καθυστέρηση λόγω της διαδρομής.

Στο σημείο βρέθηκαν οι αστυνομικοί της Αλεξάνδρειας με επικεφαλής τον διοικητή του Α.Τ. Βασίλη Κεφτέ και οι πυροσβέστες της Αλεξάνδρειας με επικεφαλής τον διοικητή της Π.Υ. Γρηγόρη Γερόπουλο.

Δείτε εικόνες και βίντεο από το σημείο του τροχαίου:

πηγή: alexandreia - gidas.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Άλιμος: Θρίλερ με πτώμα που επέπλεε στη θάλασσα

Ανταρκτική – Endurance: Βρέθηκε το ιστορικό ναυάγιο!

Βενζίνη - Ασμάτογλου: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο μέχρι το τέλος της εβδομάδας (βίντεο)