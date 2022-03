Ζάκυνθος

“Φίλιππος” - Ζάκυνθος: χαλάζι... στρώθηκε στους δρόμους (βίντεο)

Ισχυρό το πλήγμα από το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το νησί. Εντυπωσίασαν οι κεραυνοί που "έπεφταν" σε χαμηλό ύψος.

Το ξεκίνημα της κακοκαιρίας «Φίλιππος» στο νησί της Ζακύνθου, έφερε κεραυνούς πολύ χαμηλά στο έδαφος, ισχυρή βροχόπτωση αλλά και έντονη χαλαζόπτωση σε κάποιες περιοχές.

Είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες από την περιοχή των Αμπελοκήπων, στην Ε.Ο. Ζακύνθου Κερίου, στο ύψος της στροφής για το αεροδρόμιο, που το χαλάζι στρώθηκε κανονικά στο οδόστρωμα.

Μεγάλη προσοχή απαιτείται από τους οδηγούς που κινούνται στην ΕΟ Ζακύνθου Κερίου λόγω του χαλαζιού. Το οδόστρωμα είναι επικίνδυνα ολισθηρό.

Δεκάδες κεραυνοί έκαναν... αισθητή "την παρουσία τους", ενώ συνοδεύονταν από έναν εκκωφαντικό θόρυβο, δίνοντας στους κατοίκους του νησιού την εντύπωση πως είναι πάνω.. απ’ τα κεφάλια τους!

Βάσει των προγνωστικών μοντέλων το πέρασμα της κακοκαιρίας από το νησί θα έχει σύντομη διάρκεια, αφού μετατοπίζεται προς ανατολικά.

πηγή: imerazante.gr

