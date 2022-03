Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρή γυναίκα από φωτιά στο σπίτι της

Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται ακόμη από τις αρχές

(εικόνα αρχείου)

Ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της ύστερα από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά της, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε στις 10.40 το πρωί για φωτιά σε διαμέρισμα 4ου ορόφου επί της οδού Πάροδος Δαβάκη, στον δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Όταν οι δυνάμεις πυρόσβεσης έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν νεκρή τη γυναίκα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα. Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Παρόδου, στον δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης, κατά τις πρωινές ώρες σήμερα. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα».

