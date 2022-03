Μεσσηνία

Καλαμάτα: Ασέλγησε στον ανήλικο ανιψιό του!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάποια στιγμή το παιδί άρχισε να εκμυστηρεύεται στην οικογένειά του ότι ο θείος του προβαίνει σε ασελγείς πράξεις



Η ασέλγεια σε βάρος ενός μικρού παιδιού στην Καλαμάτα, πάγωσε την τοπική κοινωνία που πριν από λίγες ώρες έμαθε πως ο κατηγορούμενος κρίθηκε αθώος αλλά αφέθηκε ελεύθερος. Είναι ο θείος του άτυχου παιδιού, που το επίμαχο διάστημα είχε φιλοξενηθεί στο σπίτι της οικογένειας. Ένα άτομο με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα που αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Από 6 χρόνια κάθειρξης σε 3 χρόνια και 3 μήνες φυλάκισης καταδικάστηκε χθες (10-03-2022) ομόφωνα από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο στην Καλαμάτα, ένας θείος για κατάχρηση σε ασέλγεια του ανηλίκου ανηψιού του. Ειδικότερα, κρίθηκε ένοχος, όπως και πρωτόδικα, για κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκου που δεν είχε συμπληρώσει τα 14 έτη από πρόσωπο που συνοικεί με τον ανήλικο.

Το περιστατικό είχε συμβεί το 2016 και το αγοράκι τότε πήγαινε στη Β΄ Δημοτικού. Ο θείος τού έμενε εκείνο το διάστημα μαζί με την οικογένειά του ανήλικου. Κάποια στιγμή το παιδί άρχισε να εκμυστηρεύεται στην οικογένειά του ότι ο θείος του προβαίνει σε ασελγείς πράξεις. Ο κατηγορούμενος, πάντως, ο οποίος πάσχει από ψυχιατρικό νόσημα, από την αρχή μέχρι και χθες αρνείται ότι προέβη σε τέτοιες πράξεις.

Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, η δίκη πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και το δικαστήριο αποφάσισε η ποινή του κατηγορουμένου να έχει 5ετή αναστολή με τον όρο ότι δε θα πλησιάσει ούτε θα επικοινωνήσει το διάστημα αυτό με τον ανήλικο ανηψιό.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία – Χάρκοβο: Χτυπήθηκε πειραματικός πυρηνικός αντιδραστήρας

ΗΠΑ – Τζορτζ Τσούνης: Ο νέος πρέσβης στην Ελλάδα

Κακοκαιρία “Φίλιππος”: κρύο, βροχές και χιόνια την Παρασκευή