Λέσβος: Απειλητικές επιστολές και συλλήψεις για το Μεταναστευτικό

Στο στόχαστρο, στελέχη της αυτοδιοίκησης και φορέων, αλλά και επιχειρηματίες, που τάχθηκαν υπέρ της κατασκευής του ΚΕΔ στην περιοχή Βάστρια.

Δυο άτομα (ένας 59χρονος και η 62χρονη σύζυγός του) ταυτοποιήθηκαν αργά χθες το βράδυ και ο πρώτος συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ως υπεύθυνοι για τη αποστολή 11 απειλητικών επιστολών σε ισάριθμα στελέχη της αυτοδιοίκησης, στελέχη φορέων και επιχειρηματίες. Σε βάρος τους, σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία -κατά περίπτωση- για το αδίκημα της απειλής (κατά συναυτουργία και κατά συρροή), καθώς και για παράνομη κατοχή όπλου και κροτίδων.

Όπως προέκυψε, οι δύο κατηγορούμενοι έστειλαν ταχυδρομικά, στη διάρκεια του τελευταίου δεκαημέρου, επιστολές με τις οποίες απειλούσαν τους παραλήπτες, για θέσεις που έλαβαν ως μέλη οργάνων, στα οποία συμμετείχαν, υπέρ της κατασκευής του Κέντρου Ελεγχόμενης Διαμονής (Κ.Ε.Δ) στην περιοχή Βάστρια της Λέσβου. Σημειώνεται ότι στις 23 του περασμένου Φεβρουαρίου διαδήλωση πολιτών στο εργοτάξιο, όπου κατασκευάζεται η νέα δομή, κατέληξε στην πυρπόληση των μηχανημάτων της εργολήπτριας εταιρείας.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, χθες Πέμπτη 10 Μαρτίου, παρουσία δικαστικού λειτουργού στο σπίτι του 59χρονου, στη βόρεια Λέσβο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ταχυδρομικοί φάκελοι, γραμματόσημα και χειρόγραφες σημειώσεις αλλά και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που τους συνδέουν με την υπόθεση. Επίσης, βρέθηκαν και ξύλινη ράβδος και κροτίδες υλικά για τα οποία ο 59χρονος συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

