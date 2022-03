Τρίκαλα

Τρίκαλα - κυνήγι: Νεκρός ο 12χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος 12χρονος υπέκυψε στην εντατική του νοσοκομείου, που είχε μεταφερθεί



Το αγγελούδι έχασε τη μάχη και τα Τρίκαλα βυθίστηκαν στο πένθος. Ένα παιδί που πήγε στο ματωμένο κυνήγι μαζί με τον πατέρα του και ξαφνικά σωριάστηκε αιμόφυρτο από μια σφαίρα που το είχε βρει στο κεφάλι. Ο δράστης που πιθανότατα πέρασε τον μικρό μαθητή για θήραμα δεν έχει εντοπιστεί. Το θαύμα που ευελπιστούσαν να γίνει οι στενοί συγγενείς του 12χρονου δυστυχώς δεν έγινε.

Ανείπωτος πόνος για τον θάνατο του 12χρονου παιδιού στην κοινωνία της Καλαμπάκας στα Τρίκαλα και όχι μόνο. Το πρωί έγινε γνωστό πως έχασε τη μάχη της ζωής του, στην ΜΕΘ Παιδιατρικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης όπου νοσηλευόταν, με λιγοστές από την αρχή ελπίδες λόγου του μεγάλου τραύματος που είχε προκληθεί στον εγκέφαλο.

Στα τέλη του περασμένου Φλεβάρη, το άτυχο παιδί είχε πάει για κυνήγι με τον πατέρα του, στα Τρίκαλα, όταν ξαφνικά βρέθηκε αιμόφυρτο στο έδαφος. Ένας κυνηγός που υπήρχε στην περιοχή, πέρασε τον άτυχο μαθητή της ΣΤ’ Δημοτικού για θήραμα και τον πυροβόλησε. Το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με τους γιατρούς να δίνουν μάχη, για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή.

Το άτυχο παιδί μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όμως κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη Λάρισα καθώς τα τραύματά του ήταν πολύ σοβαρά. Αμέσως μετά μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, που τελικά υπέκυψε.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το πώς τραυματίστηκε το παιδί, καθώς δεν έχει βρεθεί ο κυνηγός που φαίνεται ότι το πέρασε για θήραμα και το πυροβόλησε. Τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Τρικάλων. Σύμφωνα με το trikalaola.gr, το παιδί καταγόταν από το Ελάφι Καλαμπάκας και αφήνει πίσω του τους γονείς του και άλλα δύο αδελφάκια.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα: Συγκλονίζουν οι εξελίξεις (βίντεο)

ΗΠΑ – Τζορτζ Τσούνης: Ο νέος πρέσβης στην Ελλάδα

Κιούσης στον ΑΝΤ1: Η τιμή της αμόλυβδης στα διυλιστήρια ξεπέρασε τα 2 ευρώ