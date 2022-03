Μαγνησία

Βόλος: τον δάγκωσε γιατί τον είδε με άλλη

Το απίστευτο περιστατικό συνέβη όταν ο άνδρας έκανε την εμφάνισή του με τη νέα του σύντροφο.

Ένα απίστευτο περιστατικό ήρθς στο φως στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου.

Η ιστορία, αφορά μία 33χρονη Λαρισαία και έναν 35χρονο Βολιώτη, με την πρώτη να επιτίθεται και να δαγκώνει τον πρώην σύζυγό της όταν πήγε να επισκεφτεί το παιδί του με τη νέα του σύντροφο στις 2 Μαίου 2020.

Μάλλον, αυτό ήταν κάτι αναπάντεχο για την 33χρονη, η οποία, μόλις τον είδε, τράβηξε προς το μέρος της το παιδί, για να μην το πάρει και δάγκωσε τον άνδρα στο χέρι και τον εξύβρισ.

Η γυναίκα η οποία πλέον μένει μόνιμα στην Ελβετία καταδικάστηκε σε 19 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή και δικαίωμα έφεσης.

Πηγή: thenewspaper.gr