Ενδοοικογενειακή βία: Μήνυση κατά της κόρης και του συζύγου της

Η καταγγελία γυναίκας κατά του συζύγου και της κόρης της, για ενδοοικογενειακή βία.

Μήνυση κατά του συζύγου και της κόρης της κατέθεσε 50χρονη από το Ηράκλειο της Κρήτης.

Η γυναίκα πήγε χθες στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου λέγοντας πως είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας από την κόρη της και τον σύζυγό της.

Οι τρεις μένουν στο ίδιο σπίτι και όπως κατήγγειλε και οι δύο της προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε διαφορετικό όμως χρόνο.

Όπως αναφέρει η 50χρονη, η αρχή έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο όταν ο 59χρονος σύζυγός της την χτύπησε τραυματίζοντάς την. Τότε η άτυχη γυναίκα δεν βρήκε το κουράγιο να καταγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία. Ωστόσο, χθες η 32χρονη κόρη της πάνω σε μία διαφωνία που είχαν την έπιασε από τα μαλλιά και την τράβηξε με δύναμη ενώ ο σκύλος της την δάγκωσε τραυματίζοντάς την.

Η 50χρονη πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό ενώ αναζητείται η 32χρονη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

