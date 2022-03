Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Βρέθηκε ιδιοκτήτης “ορφανής” χασισοφυτείας

Μήνες αναζητούσαν οι Αρχές τον ιδιοκτήτη της φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης στο Ρέθυμνο.

Εξιχνιάστηκε υπόθεση εντοπισμού φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης, στο Ρέθυμνο και σχηματίστηκε δικογραφία, σε βάρος Έλληνα για την καλλιέργειά της.

Η υπόθεση απασχολούσε τις αρχές μετά τον εντοπισμό της φυτείας σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου την 20.08.2021.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών στο Ρέθυμνο μετά από έρευνα είχαν τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία προέκυψε η εμπλοκή συγκεκριμένου άνδρα, ο οποίος καλλιεργούσε επιμελώς σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο συνολικά τριάντα ένα δενδρύλλια κάνναβης.

Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης η οποία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρεθύμνου.

