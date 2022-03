Πιερία

Κατερίνη: Φωτιά σε τριώροφη κατοικία (εικόνες)

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τη φωτιά που ξέσπασε στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας.

Στις φλόγες τυλίχθηκε δώμα στην περιοχή Βατάν, στην Κατερίνη.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε τριώροφη κατοικία, στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πυθαγόρα, το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η φωτιά προκλήθηκε από την καμινάδα του σπιτιού και σημειώθηκαν ζημιές στη σοφίτα.

Για τη φωτιά επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

