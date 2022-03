Θεσσαλονίκη

Επεισόδια στην Θεσσαλονίκη: Πέταξαν μολότοφ στα ΜΑΤ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένταση τα ξημερώματα στο κέντρο της πόλης. Άγνωστοι πέταξαν μολότοφ. Με χημικά απάντησαν οι αστυνομικοί.



Επεισόδια με ρίψη μολότοφ και χημικών από την πλευρά της αστυνομίας, σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα ξημερώματα Κυριακής στις 1:40 ομάδα άγνωστων ατόμων επιτέθηκε σε σταθμευμένη διμοιρία των ΜΑΤ επί της Εθνικής Αμύνης, πετώντας βόμβες μολότοφ και άλλα αντικείμενα, με την διμοιρία να απαντάει κάνοντας χρήση χημικών και απωθώντας τους προς την οδό Εγνατία.

Φτάνοντας στην Εγνατία, σύμφωνα με πληροφορίες του GRTimes, οι άγνωστοι έκαναν ρίψεις και άλλων μολότοφ. Από τα παραπάνω επεισόδια δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί και ιδιαίτερες ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ για την ώρα δεν έχουν γίνει προσαγωγές.

Ωστόσο το ρεύμα που οδηγεί προς ανατολικά της οδού Εγνατίας ήταν κλειστό για αρκετή ώρα, προκειμένου να καθαριστεί.

Βίντεο από την στιγμή της επίθεσης που δέχτηκαν τα ΜΑΤ δημοσίευσε το thestival.gr:

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργαντάς - Αγρότες: κίνητρα για καλλιέργεια σιταριού και καλαμποκιού

Ουκρανία - Μαριούπολη: επίθεση με οβίδες σε σπίτια από άρματα μάχης (βίντεο)

Μητσοτάκης – Ερντογάν: Τετ α τετ στην σκιά του πολέμου