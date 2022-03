Δωδεκανήσα

Πνιγμός σε πισίνα: αγωγή - “μαμούθ” από τους γονείς των δύο παιδιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα χρήματα ζητούν οι συγγενείς των κοριτσιών. Τι υποστηρίζει η ιδιοκτησία του ξενοδοχείου, κάνοντας λόγο για προσπάθεια αλλοίωσης στοιχείων από τους συγγενείς των νεκρών.

Για την 17η Μαρτίου 2022 έχει προσδιοριστεί η συζήτηση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων – 100 ημερών) της αγωγής «μαμούθ» Γάλλων για τον πνιγμό των δύο παιδιών τους σε πισίνα ξενοδοχείου. Προτάσεις υπέβαλαν ειδικότερα οι ενάγοντες, η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία «ΑΧΑ Ασφαλιστική», η ξενοδοχειακή εταιρεία και οι εντεταλμένοι της.

Οπως έγραψε η «δημοκρατική», 8 Γάλλοι, συγγενείς αδικοχαμένων από πνιγμό σε πισίνα αδελφών, προσέφυγαν με αγωγή από αδικοπραξία εις βάρος μιας ανώνυμης ξενοδοχειακής εταιρείας, τριών μελών του διοικητικού της συμβουλίου και δύο ακόμη ημεδαπών.

Με την αγωγή τους διεκδικούν από 320.000 ευρώ έκαστος και συνολικά 2.560.000 ευρώ για την ικανοποίηση ψυχικής οδύνης με τον τόκο υπερημερίας από τις 31 Ιουλίου 2019, άλλως με τον τόκο επιδικίας προσαυξημένο κατά τις σχετικές διακρίσεις του Αστικού Κώδικα και να διαταχθεί/απαγγελθεί εναντίον καθενός, της δεύτερης, τρίτου, τετάρτου, μελών του διοικητικού συμβουλίου της πρώτης εναγομένης και πέμπτου και έκτου των εναγομένων, προσωπική κράτηση δώδεκα μηνών.

Το χρονικό της υπόθεσης

Στις 18:25 της 31ης Ιουλίου 2019 το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού ενημερώθηκε τηλεφωνικά από το κέντρο του ΕΚΑΒ ότι από την πισίνα του ως άνω ξενοδοχείου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μια νεαρή αλλοδαπή.

Βρισκόταν συγκεκριμένα ανάσκελα στο μέσο της πισίνας, της οποίας το βάθος προσδιορίζεται στα 1,20 μέτρα. Το ΕΚΑΒ είχε παραλάβει από το σημείο την 17χρονη υπήκοο Γαλλίας Anais Traore του Amadou την οποία μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σε άλλο σημείο της πισίνας βρισκόταν στον πάτο και ανασύρθηκε η αδελφή της Carla Traore του Amadou 19 ετών.

Οπως εκθέτουν στην αγωγή τους οι Γάλλοι στις 31.7.2019, στο ξενοδοχείο μετά το μεσημεριανό γεύμα που έλαβε χώρα στις 14:00 και ανάπαυση μίας ώρας περίπου, μετέβησαν οικογενειακώς στον χώρο της δεύτερης πισίνας και ξάπλωσαν στις ξαπλώστρες που την περιβάλλουν. Σε χρονικό σημείο μεταξύ 17.15 έως 18.00 οι δύο κόρες τους, Αναΐς και Κάρλα έχοντας εισέλθει μέσα στην υδατοδεξαμενή στο τμήμα ενηλίκων έχασαν τη ζωή τους λόγω πνιγμού εξ εισροφήσεως ύδατος, σε μη εξακριβωμένο σημείο βάθους.

Η διαπίστωση του πνιγμού της κόρης τους, Αναΐς, έγινε μεταξύ 18.00 και 18.20 από παρευρισκόμενους λουομένους. Αφού ανασύρθηκε από τους παρευρισκόμενους λουομένους, της παρασχέθηκαν πάλι από τους ίδιους τους λουομένους οι πρώτες βοήθειες ανεπιτυχώς, στη συνέχεια ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ στις 18.21, το οποίο κατέφτασε μεταξύ 18.35 έως 18.38.

Αφού αφίχθη το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε την κόρη τους, μαζί με την μητέρα της και κάποιον κύριο άγνωστων στοιχείων, τρίτο παρευρισκόμενο, που προέβη σε διαδικασία ανάνηψης της πρώτης θυγατέρας τους ξεκίνησε για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, στο οποίο έφθασε στις 18.50, όπου μετά από λίγο και μετά την εφαρμογή ανεπιτυχούς προσπάθειας ανάνηψης διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στις 18.40 πάλι από παρευρισκόμενους λουόμενους αλλά και από τον γιο τους, Αλάν, ανευρέθηκε η δεύτερη θυγατέρα τους Κάρλα, να κείτεται στον πυθμένα της ίδιας υδατοδεξαμενής στο σημείο με το μεγαλύτερο βάθος, 2,90 μ. Ανασύρθηκε από τον ναυαγοσώστη, έκτο των εναγομένων, ο οποίος είχε στο μεταξύ καταφτάσει και όπως ισχυρίζονται ήταν απών καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάσυρσης και προσπάθειας ανάνηψης της πρώτης θυγατέρας τους, ενώ παρείχε πρώτες βοήθειες μόνο στη δεύτερη.

Η ξενοδοχειακή εταιρεία επισημαίνει ότι το ξενοδοχείο είχε όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, τη σήμανση στην κολυμβητική δεξαμενή για τις ώρες λειτουργίας ως και την αναγραφή των βαθών της κολυμβητικής δεξαμενής. Υποστηρίζει ότι οι ενάγοντες στην αγωγή τους προσπαθούν να μεταθέσουν την ώρα του ατυχήματος προ των 18.00, πλην όμως αυτό διαψεύδεται από όλες τις διαπιστώσεις τις αστυνομίας. Η προσπάθεια αυτή ουσιαστικά επιβεβαιώνει την ύπαρξη ναυαγοσώστη, όπως και το γεγονός ότι η αγωγή στρέφεται και εναντίον του.

Τονίζει ακόμη ότι οι νεαρές κοπέλες, δεν γνώριζαν κολύμπι ενώ διατείνονται ότι οι γονείς άφησαν ανεπιτήρητες τις δύο ανήλικες θυγατέρες τους να εισέλθουν στη κολυμβητική δεξαμενή αν και μέχρι τότε δεν την είχαν επισκεφθεί ποτέ, σύμφωνα με τις καταθέσεις τους αφού χρησιμοποιούσαν την κολυμβητική δεξαμενή Νο 1, η οποία είχε ενιαίο βάθος 1,20 μ. Επίσης όπως τονίζει, γνώριζαν ότι οι δύο θυγατέρες τους είχαν πάρει μαζί τους πιάτα με φαγητό το οποίο και έφαγαν, χωρίς να τις ενημερώσουν ότι δεν επιτρέπεται η κολύμβηση μετά το φαγητό.

Η ξενοδοχειακή εταιρεία υπέβαλε και ένσταση αποκλειστικής υπαιτιότητας των θανουσών.

Πηγή:dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργαντάς - Αγρότες: κίνητρα για καλλιέργεια σιταριού και καλαμποκιού

Ουκρανία - Μαριούπολη: επίθεση με οβίδες σε σπίτια από άρματα μάχης (βίντεο)

Μητσοτάκης – Ερντογάν: Τετ α τετ στην σκιά του πολέμου