Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με πτώμα κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό

Το πτώμα ενός άντρα εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού, στη Θεσσαλονίκη.



Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο άντρας ήταν περίπου 50 χρόνων, εκτιμάται πως ήταν άστεγος, ενώ πιθανώς ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Τη σορό του άτυχου άνδρα φαίνεται να εντόπισαν πίσω από την εκκλησία των Αγίων Πάντων περαστικοί, οι οποίοι και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Η σορός του άντρα μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Διαβατών.

