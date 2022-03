Μαγνησία

Βόλος: Δικηγόρος πέθανε ενώ έκανε σκι

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία από τον πρόωρο χαμό του άτυχου δικηγόρου.



Την ώρα που απολάμβανε το αγαπημένο του σπορ, κάνοντας σκι, στο Χιονοδρομικό Κέντρο του Πηλίου, έφυγε από τη ζωή, σήμερα το πρωί, ένας από τους πιο γνωστούς δικηγόρους του Βόλου.

Ο άτυχος χιονοδρόμος, ενώ έκανε σκι σε μία από τις χιονοδρομικές πίστες στις Αγριόλευκες, αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και αμέσως γιατροί του Χιονοδρομικού Κέντρου προσέτρεξαν για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, ο 59χρονος δικηγόρος υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Πρόκειται για τον γνωστό Βολιώτη δικηγόρο Παναγιώτη Αλεξόπουλο, με την τοπική κοινωνία να είναι σοκαρισμένη από τον ξαφνικό θάνατό του.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, ο εκλιπών ήταν αθλητικός τύπος και δεν φέρεται να έπασχε από κάποια καρδιακή νόσο, ήταν πολύ προληπτικός με τις εξετάσεις που αφορούσαν στην υγεία του, ενώ ήταν δεινός σκιέρ και ορειβάτης, συμμετέχοντας πολύ συχνά σε πεζοπορίες στο Πήλιο και αλλού. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, είχε ανέβει από το πρωί μαζί με έναν φίλο του για να απολαύσουν το φρέσκο χιόνι που έπεσε τις τελευταίες ημέρες στο Πήλιο κάνοντας σκι.

