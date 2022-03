Χανιά

Χανιά: Πέθανε ο άνδρας που έπεσε από απορριμματοφόρο

Ο άτυχος άνδρας πάλευε για τη ζωή του πολλές ημέρες όμως υπέκυψε τελικά στα τραύματά του.

Ο 52χρονος άνδρας, πάλευε για 19 ημέρες να κρατηθεί στη ζωή όμως τελικά δεν τα κατάφερε.

Ο χαμός του άνδρα που είχε πέσει από απορριμματοφόρο στα Χανιά και νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων βύθισε στο πένθος τουε οικείους του αλλά και την τοιπική κοινωνία.

Πιο συγκεκριμένα, στις 21 Φεβρουαρίου ο 52χρονος, βρισκόταν στο απορριμματοφόρο που εκτελούσε διαδρομή στα Χανιά για την αποκομιδή των σκουπιδιών όταν επεσε από το πίσω μέρος του οχήματος και τραυματίστηκε βαριά.

Παρά την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, τελικά ο άνδρας, υπέκυψε στα τραύματά του.

Πηγή: cretapost.gr

