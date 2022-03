Καβάλα

Καβάλα: Θρίλερ με τον θάνατο γυναίκας μέσα στο σπίτι της

Γιατί η Αστυνομία ανακρίνει συγγενικά της πρόσωπα, από τα οποίο στο παρελθόν φαίνεται να είχε πέσει πολλές φορές θύμα ξυλοδαρμού.

Νεκρή βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 14 Μαρτίου, μια 83χρονη γυναίκα μέσα στο σπίτι της, στο Χρυσοχώρι του Δήμου Νέστου.

Σύμφωνα με το kavalapost.gr, η Αστυνομία ανακρίνει δύο συγγενικά πρόσωπα της θανούσης που φέρεται να έμεναν στο ίδιο σπίτι.

Σύμφωνα με το kavalanews.gr, η ηλικιωμένη γυναίκα φέρεται να είχε πέσει πολλές φορές θύμα ξυλοδαρμού από συγγενικά της πρόσωπα. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ και πληροφορίες που όμως δεν επιβεβαιώνονται από την Αστυνομία, η γυναίκα φαίνεται να ξυλοφορτώθηκε άγρια από τα ίδια πρόσωπα πριν αφήσει την τελευταία της πνοή

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, μετά τις ανακρίσεις, συνελήφθη ένας 23χρονος για τον θάνατο της ηλικιωμένης γυναίκας.

