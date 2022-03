Δράμα

Δράμα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε σπίτι (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 13 Μαρτίου στη Δράμα, καθώς αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και «καρφώθηκε» μέσα σε σπίτι.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Εθνομαρτύρων, στη συμβολή της με την οδό Υψηλάντου, όταν το όχημα κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εντός ισόγειας κατοικίας.

Όπως αναφέρει το , δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, καθώς το άτομο που οδηγούσε το αυτοκίνητο δεν έπαθε κάτι, ενώ και εντός του σπιτιού δεν υπήρχε κανείς.

πηγή: ergasia-press.gr

