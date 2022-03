Καβάλα

Καβάλα: Συνελήφθη ο εγγονός για τη δολοφονία της γιαγιάς του

Χειροπέδες στον νεαρό που κατηγορείται για τη δολοφονία της γιαγιάς του, με την οποία έμεναν στο ίδιο σπίτι.

Έναν 23χρονο άντρα συνέλαβαν οι αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας για τη δολοφονία της άτυχης 83χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Χρυσοχώρι, έχοντας εμφανή σημάδια από χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπό της.

Ο 23χρονος νεαρός άντρας είναι ο εγγονός της άτυχης γυναίκας, που μαζί με τον πατέρα του (γιο της 83χρονης) διέμεναν όλοι μαζί στο σπίτι της. Σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο, της ενδοοικογενειακής βίας και για παραβίαση δικαστικών αποφάσεων.

Ο 23χρονος έχει προσαχθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας και κατά την προανάκριση ομολόγησε ότι με χρήση βίας προκάλεσε στη γιαγιά του σωματικές βλάβες για ασήμαντη αφορμή, με αποτέλεσμα τον θάνατό της.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αύριο στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Σημειώνεται ότι ο ίδιος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για αδικήματα.

