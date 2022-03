Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: απαγωγέας ζήτησε 20 εκατομμύρια ευρώ για λύτρα

Πως κατάφερε να φύγει η γυναίκα που άρπαξε ο άνδρας, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Για αρπαγή και απόπειρα εκβίασης συνελήφθη 37χρονος.

Ο 37χρονος άνδρας απήγαγε το πρωί της Δευτέρας (14/3) μία 44χρονη υπάλληλο επιχείρησης στη Θεσσαλονίκη και ζητούσε 20 εκατ. ευρώ ως λύτρα προκειμένου να την απελευθερώσει.

Ο 37χρονος δράστης πήγε σε μεγάλη επιχείρηση εμπορίας ποτών του Ωραιοκάστρου, όπου εργαζόταν παλαιότερα, και ανάγκασε μια 44χρονη υπάλληλο να τον ακολουθήσει διά της βίας. Την έβαλε στο αυτοκίνητό του και της είπε να παραμείνει ήσυχη διαφορετικά θα ανατινάξει το όχημα. Για να την ακινητοποιήσει χρησιμοποίησε χειροπέδες.

Ο 37χρονος οδήγησε το όχημά του σε κοντινή απόσταση και στάθμευσε πίσω από πρατήριο υγρών καυσίμων. Εκεί ζήτησε από την 44χρονη να επικοινωνήσει με την ιδιοκτησία της επιχείρησης εμπορίας ποτών και να ζητήσει το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Από την επιχείρηση ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και το άτομο συνελήφθη με συνοπτικές διαδικασίες. Όπως αποδείχτηκε, ο δράστης αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Ο 37χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της αρπαγής και της απόπειρας εκβίασης.

