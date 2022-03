Χανιά

Χανιά: Θρίλερ με νεκρό μέσα στο σπίτι του

Ποιος εντόπισε τον άτυχο άνδρα στο σπίτι του





Νεκρός μέσα στο σπίτι του εντοπίστηκε άνδρας ηλικίας 60 ετών στην περιοχή Κλαδισός στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον άτυχο άνδρα εντόπισε η σύζυγος του λίγο μετά τις 6:30 το απόγευμα της Τρίτης, 15/3, μέσα στο σπίτι όπου διαμένουν στον Κλαδισό στα Χανιά.

Άμεσα κλήθηκαν και έσπευσαν στο σημείο τόσο η Αστυνομία όσο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως ήταν ήδη αργά για τον άτυχο 60χρονο.

Φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να δείξει η νεκροψία/νεκροτομή.

πηγή: cretapost.gr

