Ενδοοικογενειακή βία: Έδερνε συστηματικά τη σύζυγο και τα παιδιά του

Σοκ προκαλεί η νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Ο φόβος των κοριτσιών και οι απειλές. Τι είπαν οι ψυχολόγοι.

Μία νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας προκαλεί σοκ την τοπική κοινωνία της Κρήτης με τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές να ερευνούν το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 46χρονο άνδρα που τα τελευταία χρόνια κακοποιεί συστηματικά τόσο την σύζυγό του όσο και τα τρία ανήλικα παιδιά τους για έξι ολόκληρα χρόνια.

Η καταγγελία έφτασε μέσω… e-mail στις αρχές

Όλα ξεκίνησαν πριν τρεις ημέρες όταν στο αστυνομικό τμήμα στο Καστέλι Χανίων έφτασε ένα email που έκανε λόγο για σοβαρή και συστηματική κακοποίηση μίας γυναίκας από τον σύζυγό της καθώς και των τριών παιδιών.

Αυτεπάγγελτα ξεκίνησε η διακριτική έρευνα των αρχών στο… στόχαστρο των οποίων μπήκε η συγκεκριμένη οικογένεια.

Για έξι χρόνια κακοποιούσε τη σύζυγο και τα παιδιά του

Τα όσα ζούσε η μητέρα και τα τρία παιδιά φαίνεται ότι διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης όπου φάνηκε ότι ο 46χρονος άνδρας από το 2016 μέχρι και τώρα ξεσπούσε πάνω τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες του cretapost αναφέρουν, πως ο 46χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ γρονθοκοπούσε, κλωτσούσε και χτυπούσε με ότι αντικείμενα έβρισκε μπροστά του την 37χρονη σύζυγό του πολλές φορές και μπροστά στα έκπληκτα μάτια των παιδιών.

Μάλιστα, το τελευταίο περιστατικό φαίνεται ότι σημειώθηκε το βράδυ της προηγούμενης Κυριακής όταν ο 46χρονος επέστρεψε μεθυσμένος από την έξοδό του και έδειρε την σύζυγό του.

Είχαν πάει σε παιδοψυχολόγο τα παιδιά – Η μητέρα μιλούσε με την γραμμή κακοποιημένων γυναικών

Αξίζει να σημειωθεί ότι η άτυχη 37χρονη πολλές φορές κατά το παρελθόν είχε έρθει σε επαφή με την γραμμή κακοποιημένης γυναίκας χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε κάποια καταγγελία σε βάρος του συζύγου του.

Την ίδια ώρα, ο 46χρονος φαίνεται ότι κακοποιούσε και τα ίδια του τα παιδιά (πρόκειται για ένα 3χρονο κορίτσι, ένα 8χρονο κορίτσι και ένα 11χρονο αγόρι). Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του cretapost, δύο από τα τρία παιδιά παρακολουθούνται εδώ και καιρό από παιδοψυχολόγο καθώς εξαιτίας της κακοποιητικής συμπεριφοράς από τον πατέρα τους κλείστηκαν στον εαυτό τους και εμφάνισαν μαθησιακές δυσκολίες.

Συνελήφθη ο 46χρονος

Οι αστυνομικές αρχές μετά την συλλογή όλων των απαιτούμενων στοιχείων προχώρησαν την περασμένη Δευτέρα στη σύλληψη του 46χρονου ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 46χρονος πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη ενώ η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του κάνει λόγο για κατ’ επανάληψη κακοποίηση σωματική και ψυχολογική στη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους.

cretapost.gr

