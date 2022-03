Λέσβος

Μυτιλήνη: Είδε τους διαρρήκτες στο σπίτι της... από την Αυστραλία! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ήταν το “τρίτο χτύπημα” στην κατοικία μέσα σε λίγες ώρες. Η έκπληκτη ιδιοκτήτρια ενημέρωσε την Αστυνομία του νησιού, ενώ οι δράστες ήταν ακόμη μέσα στην κατοικία.

Μέρα μεσημέρι, στις 19 Φεβρουαρίου, άγνωστοι έσπασαν εξωτερικό παράθυρο, που βλέπει στην οδό Ασκληπιού, του γνωστού «αρχοντικού Βαμβούρη», στον Μακρύ Γιαλό της Μυτιλήνης, στην γωνία των οδών Ασκληπιού και Ελευθερίου Βενιζέλου.

Δυο μέρες μετά, πάλι μέρα μεσημέρι, στις 21 Φεβρουαρίου, επέστρεψαν. Αυτήν την φορά, στόχος τους ήταν μεταλλικά σκεύη που και πάλι πήραν ανενόχλητοι και αν και φορτωμένοι.... εξαφανίστηκαν.

Το ίδιο βράδυ, 21 προς 22 Φεβρουαρίου διαρρήκτες μπήκαν ξανά στο σπίτι και άρχισαν να συγκεντρώνουν οτιδήποτε έβρισκαν μπροστά τους. Αντικείμενα μεγάλη οικονομικής, αλλά και συναισθηματικής αξίας για τους ιδιοκτήτες τους αρχοντόσπιτου. Έκπληκτη από την Αυστραλία, όπου βρισκόταν η εκ των ιδιοκτητών του σπιτιού, παρακολουθούσε στο κινητό της, μέσα από τις κάμερες ασφαλείας, την επιχειρούμενη λεηλασία.

Από την Αυστραλία (!) ειδοποιήθηκε η Αστυνομία η οποία λίγο μετά περικύκλωσε το σπίτι και στη συνέχεια προέβη στη σύλληψη τριών δραστών. Όμως, λίγη ώρα μετά αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού ήταν ανήλικοι. Κατά δήλωση τους, δεν είχαν σχέση με τις προηγούμενες κλοπές που έγιναν στο συγκεκριμένο ακίνητο, την ίδια μέρα αλλά και δυο μέρες πριν.

Για τα παραπάνω, όπως σημειώνει η ιστοσελίδα stonisi.gr, που ανέδειξε το θέμα, δεν δόθηκε στην δημοσιότητα από την Αστυνομία η παραμικρή ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Καταγγελία: πατέρας βίασε την κόρη του με νοητική υστέρηση!

Καύσιμα: Πλατφόρμα για την επιδότηση με κριτήρια

Ενδοοικογενειακή βία: Έδερνε συστηματικά τη σύζυγο και τα παιδιά του