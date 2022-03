Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: οι διαρρήκτες πήραν μετρητά και… μοσχαράκι (βίντεο)

Οι δράστες είχαν μαζί τους και… τσάντες για να μεταφέρουν το κρέας. Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο ιδιοκτήτης του κρεοπωλείου. Πόση ήταν συνολικά η λεία τους.

Γείτονες και αστυνομικοί ξύπνησαν μέσα στην νύχτα τον Χρήστο και τον Άγη Καλαϊτζίδη, ιδιοκτήτες κρεοπωλείου στην Θεσσαλονίκη, ενημερώνοντας τους πως άγνωστοι είχαν διαρρήξει το κρεοπωλείο που διατηρούν στην Θεσσαλονίκη.

Οι δράστες έσπασαν την τζαμαρία του κρεοπωλείου και μπήκαν στο κατάστημα, κινούμενοι τόσο προς την ταμειακή μηχανή, όσο και προς το ψυγείο με τα κρέατα, ενώ είχαν μαζί τους και τσάντες για να μεταφέρουν το κρέας που είχαν σκοπό να κλέψουν.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Χρήστος Καλαϊτζίδης, η διάρρηξη έγινε στο διάστημα από τα μεσάνυχτα έως τις 01:30 την νύχτα.

«Πήραν όλα τα κέρματα από την ταμειακή, περίπου 500 ευρώ και πήραν και αρκετά κομμάτια κρέατος, μοσχαρίσιου και χοιρινού», είπε ο ιδιοκτήτης του κρεοπωλείου.

Οι διαρρήκτες έβαλαν τα κομμάτια κρέατος σε τσάντες που είχαν μαζί τους. Ωστόσο, μια σακούλα, που σκίστηκε από το βάρος, αλλά ίσως και από τις βεβιασμένες κινήσεις τους, καθώς έγιναν αντιληπτοί από περίοικους που άρχισαν να τους φωνάζουν και να καλούν σε βοήθεια, την άφησαν πίσω στο κατάστημα, από το οποίο έφυγαν τρέχοντας.

Πριν από λίγες ημέρες, στόχος διαρρηκτών είχε γίνει και το κρεοπωλείο που διατηρεί ο πατέρας των ιδιοκτητών, σε άλλη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

