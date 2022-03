Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σκύλος επιτέθηκε σε ηλικιωμένη

Σκύλος διέφυγε από περιφραγμένο χώρο φύλαξης και επιτέθηκε σε 77χρονη, με συνέπεια να την τραυματίσει ελαφρώς.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τετάρτης, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, ενώ συνελήφθη ο 68χρονος ιδιοκτήτης του σκύλου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση της νομοθεσίας περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων.

Με προφορική εντολή εισαγγελέα, ο 68χρονος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η ηλικιωμένη απευθύνθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας.

