Ρεθύμνου

Δίκη για φονικό στα Ανώγεια: Συγκλονίζει το μοιρολόι της μάνας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης για το διπλό φονικό στα Ανώγεια μετά από αίτημα της πολιτικής αγωγής και αναμένεται να προσδιοριστεί νέα ημερομηνία.

Αναβλήθηκε σήμερα, Πέμπτη (17/3), η εκδίκαση της υπόθεσης του διπλού φονικού στα Ανώγεια, στην Κρήτη, την επομένη της Πρωτομαγιάς του 2020, με θύματα τον Λευτέρη Καλομοίρη και τον Γιώργο Ξυλούρη, μετά από αίτημα των συνηγόρων της οικογένειας Ξυλούρη καθώς ορισμένοι εκ των δικηγόρων της βρίσκονται εκτός Κρήτης.

Το πρωί της Πέμπτης (17/3), επικράτησε ένταση στα δικαστήρια Χανίων μεταξύ συγγενών των δύο οικογενειών από τα Ανώγεια κατά την άφιξη του κατηγορουμένου, με τις αστυνομικές αρχές να απομακρύνουν τους συγγενείς από το χώρο του δικαστικού Μεγάρου.

Η υπόθεση υπενθυμίζεται ήταν να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό και στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθόταν ο γιος του Καλομοίρη, στον οποίο έχει επιβληθεί σε πρώτο βαθμό ποινή ισόβιας κάθειρξης για την πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

«Άδικα σε διέλυσαν κατιφέ μου» – Συγκλονίζει το μοιρολόι της μάνας για το διπλό φονικό στα Ανώγεια

Η στιγμή που προκάλεσε ρίγη συγκίνησης ήταν όταν η μάνα του Γιώργου Ξυλούρη μοιρολογούσε τον 30χρονο γιο της.

Τα δύο τραγικά περιστατικά συνέβησαν τον Μάιο του 2020.

Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια επεισοδίου, o 30χρονος Γιώργος Ξυλούρης σκότωσε εν ψυχρώ τον άτυχο λυράρη και μαντιναδολόγο, 63χρονο Λευτέρη Καλομοίρη έξω από το σπίτι της οικογένειας στα Ανώγεια.

Τότε, βγήκε έξω ο Μανώλης Καλομοίρης και βλέποντας τον πατέρα του να κείτεται νεκρός, άδειασε τις σφαίρες από το πιστόλι των 9mm στο σώμα του 30χρονου κτηνοτρόφου.

πηγή: zarpanews.gr, creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Υόρκη: Άγρια δολοφονία ομογενούς από την Τήλο

Μέτρα στήριξης - Καύσιμα: η επιδότηση για κάθε δικαιούχο

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Λέων: όσοι μιλούν, “βοηθούν” τον δράστη… εάν υπάρχει (βίντεο)