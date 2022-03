Θεσσαλονίκη

Σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας: Στο Αυτόφωρο ο καθηγητής

Τι κατήγγειλε η μαθήτρια για τον 67χρονο καθηγητή της

Θύελλα μετά την καταγγελία της μαθήτριας στη Θεσσαλονίκη για σεξουαλική παρενόχληση από καθηγητή της.

Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και κατάχρηση ανηλίκου, άσκησε ο εισαγγελέας εις βάρος 67χρονου καθηγητή Λυκείου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από καταγγελία μαθήτριας ότι την παρενόχλησε σεξουαλικά, κατά τη διάρκεια ημερήσιας εκδρομής του σχολείου.

Οι κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ οι πράξεις φαίνεται να τελέστηκαν κατ’ εξακολούθηση. Ο καθηγητής παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης με την αυτόφωρη διαδικασία.

