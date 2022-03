Κυκλάδες

Σύρος: Η θάλασσα “εξαφανίστηκε” μέσα σε λίγα λεπτά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η άμπωτη αποκάλυψε εικόνες που κάποιοι δεν είχαν ξαναδεί

Η άμπωτη έκανε τη στάθμη της θάλασσας να υποχωρήσει και ξεσκέπασε εικόνες του βυθού, που κάποιοι δεν είχαν δει ποτέ στο παρελθόν. Το φαινόμενο πάντως είναι συνηθισμένο κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Η Σύρος βρίσκεται στο επίκεντρο, με τις εικόνες που βλέπετε παρακάτω, να κάνουν τις τελευταίες μέρες το γύρο των social media.

Το φαινόμενο με την πολύ χαμηλή στάθμη της θάλασσας, όπου ουσιαστικά τα νερά υποχωρούν με αποτέλεσμα να ξεπροβάλλει η στεριά, παρατηρείται το τελευταίο διάστημα σε όλο και περισσότερες περιοχές. Η φύση έχει μια αδιαφιλονίκητη ομορφιά και μπορεί να δημιουργεί τα πιο απίθανα φυσικά έργα τέχνης, περίεργα, πρωτότυπα και εξαιρετικά.

Όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, αρχές Μαρτίου, η στάθμη του νερού πέφτει, και όπως είναι λογικό, η θάλασσα καλύπτει μικρότερη επιφάνεια στεριάς, εξ αιτίας της θέσης της Σελήνης. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό λόγω του μεγέθους της έκτασης που αποκαλύπτεται από την άμπωτη καθώς και της διάρκεια του που έχει να κάνει με το πολύ μικρό βάθος της θάλασσας.

πηγή: cyclades24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κατάταξη UEFA: Ο ΠΑΟΚ “κράτησε” την Ελλάδα

Πέτρος Φιλιππίδης: “απών” στην πρεμιέρα της δίκης για βιασμούς

Τέξας: Πολύνεκρο τροχαίο προκάλεσε... 13χρονος οδηγός (εικόνες)