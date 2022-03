Κιλκίς

Ληστεία - Κιλκίς: Φίμωσαν και χτύπησαν ηλικιωμένη

Μια ηλικιωμένη ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τους δράστες μέσα στο σπίτι της.

Μια ηλικιωμένη ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τους δράστες μέσα στο σπίτι της. Η νέα ληστεία στο Κιλκίς ξεχείλισε όπως φαίνεται το ποτήρι της υπομονής…

Η ηλικιωμένη βρισκόταν μέσα στο σπίτι της, όταν ξαφνικά ξεκίνησε ο εφιάλτης της. Η ληστεία σε χωριό του Κιλκίς, που ήρθε να προστεθεί στα αλλεπάλληλα χτυπήματα των τελευταίων ημερών. Με τους κατοίκους και γείτονες της άτυχης γριούλας να σκέφτονται να αναθέσουν τη φύλαξη συνολικά σε εταιρεία σεκιούριτι.

Όπως λένε παρά την αστυνομική παρουσία, οι κακοποιοί δεν σταματούν και οι ίδιοι δεν έχουν άλλο τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την άτυχη γιαγιά, που μένει στην άκρη του Ακρίτα, την φίμωσαν τρία άτομα και άρχισαν να ψάχνουν στο σπίτι της. Χωρίς να σεβαστούν τίποτα, άρπαξαν και τον σταυρό που είχε στο λαιμό της και στο τέλος την άφησαν σοκαρισμένη και έφυγαν με τα λίγα χρήματα που βρήκαν. Αμέσως μετά η άτυχη ηλικιωμένη τηλεφώνησε στο γιο της και στη συνέχεια κινητοποιήθηκε το χωριό. Στον Ακρίτα «χτύπησαν» δυο ακόμη κλειστά σπίτια.

Μετά την κινητοποίηση κατοίκων και Αστυνομίας συνελήφθησαν δύο Πακιστανοί στην περιοχή μεταξύ Ακρίτα και Δροσάτου. Πάνω τους βρέθηκαν μπύρες που είχαν αφαιρεθεί από κλειστό σπίτι στον Ακρίτα. Το χωριό βρίσκεται στη συνοριακή γραμμή και αποτελεί έτσι και αλλιώς πέρασμα για τους παράτυπους μετανάστες που είτε εισέρχονται στη χώρα είτε αναζητούν τρόπο διαφυγής προς τη βόρεια Ευρώπη.

