Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Στην φυλακή 53χρονος για βιασμό της ανήλικης κόρης της συντρόφου του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και πήρε το δρόμο για τις φυλακές.

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον α' τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 53χρονος που είχε συλληφθεί ύστερα από καταγγελία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη της συντρόφου του και την απειλούσε πως εάν αποκαλύψει το παραμικρό θα χώριζε τη μητέρα της, η οποία πάσχει από σοβαρή ασθένεια.

Στην απολογία του φέρεται να αποδέχθηκε τις πράξεις που συνδέονται με τη σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης, όχι όμως τα περί απειλών. Επίσης αρνήθηκε ότι έδειχνε στην ανήλικη βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου, όπως είχε καταγγείλει εκείνη.

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και πήρε το δρόμο για τις φυλακές.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για βιασμό, κατάχρηση ανηλίκου, παρουσίαση πράξεων γενετήσιου χαρακτήρα σε ανήλικο και ενδοοικογενειακές απειλές, όλες κατ' εξακολούθηση (οι πρώτες δύο σε βαθμό κακουργήματος).

Η ανήλικη, γεννημένη το 2008, φέρεται να εκμυστηρεύτηκε σε καθηγήτριες του σχολικού της περιβάλλοντος τα όσα βίωνε και ακολούθησε η καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης. Όπως αποκάλυψε η ίδια, οι εις βάρος της πράξεις ξεκίνησαν από τον Νοέμβριο του 2020 και συνεχίστηκαν επί σχεδόν 1,5 χρόνο.?