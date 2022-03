Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο: Λεωφορείο σε “τρελή” πορεία παρέσυρε ΙΧ (εικόνες)

Πέντε άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Πέντε άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο στο οποίο εμπλέκεται και λεωφορείο του ΟΑΣΘ στη συμβολή των οδών Λαγκαδά με Αγίου Δημητρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

To τροχαίο σημειώθηκε όταν το λεωφορείο προέκρουσε σε άγνωστο αριθμό ακινητοποιημένων οχημάτων. Ερευνάται το ενδεχόμενο, πριν από το τροχαίο ο οδηγός του λεωφορείου να αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Οι τραυματίες, μεταξύ των οποίων είναι ο οδηγός του λεωφορείου, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». Η οδός Λαγκαδά άνοιξε και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

«Από την στάση Αντιγονιδών και μετά σκοτείνιασαν τα πάντα. Δεν θυμάμαι τίποτα μέχρι αυτό το σημείο, όπου σταμάτησε το λεωφορείο. Όλα αυτά που έγιναν μου τα περιέγραψαν αστυνομικοί. Εγώ δεν κατάλαβα το παραμικρό» δήλωσε ο 56χρονος οδηγός του αστικού λεωφορείου στο thestival.gr.

