Τροχαίο με δυο νεκρούς στην άσφαλτο

Με αίμα βάφτηκαν για ακόμη μια φορά οι δρόμοι, μετά από μετωπική δυο οχημάτων, τα ξημερώματα. Οι εικόνες σοκάρουν.

Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στους δρόμους της Κρήτης.

Γύρω στις 6 το πρωί, στον δρόμο Αρκαλοχωρίου - Ηρακλείου, δύο άτομα, μια γυναίκα κι ένας άντρας, έχασαν τη ζωή τους όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τα ΙΧ οχήματά τους συγκρούστηκαν μετωπικά.

Δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με 7 άνδρες έσπευσαν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό των οδηγών των δύο οχημάτων, ενώ στο σημείο βρέθηκαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και αστυνομία.

Δυστυχώς, οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο των δύο οδηγών.

