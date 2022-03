Χανιά

Χανιά – “Harry S. Truman”: Το θηριώδες αεροπλανοφόρο έφτασε στον κόλπο της Σούδας (εικόνες)

Έχει μήκος 333 μέτρα, μπορεί να φιλοξενήσει έως και 90 μαχητικά αεροπλάνα και έχει πλήρωμα 5.000 ατόμων!

Μια μέρα νωρίτερα, από ότι αρχικά είχε γίνει γνωστό, έφτασε στη Σούδα το αεροπλανοφόρο USS «Harry S. Truman».

Πρόκειται για το θηριώδες αμερικανικό αεροπλανοφόρο μήκους 333 μέτρων το οποίο δύναται να φιλοξενήσει έως 90 μαχητικά αεροπλάνα, ενώ διαθέτει πλήρωμα περίπου 5.000 ατόμων.

Αναμένεται να παραμείνει στον κόλπο της Σούδας για το επόμενο τετραήμερο και είναι σίγουρο ότι θα προσελκύσει τα βλέμματα.

Μάλιστα, το «Harry S. Truman» κάνει "συχνές επισκέψεις" στη Σούδα καθώς βρισκόταν στον κόλπο και την περίοδο των Χριστουγέννων.

