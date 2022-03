Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έσπασε τον σταυρό στη Ροτόντα... επειδή χώρισε!

Ο φοιτητής μπήκε χωρίς άδεια στη Ροτόντα και εκτός εαυτού άρχισε να καταστρέφει.

Απίθανες σκηνές στη Θεσσαλονίκη και τη Ροτόντα με πρωταγωνιστή ένα νεαρό φοιτητή που στο τέλος βρέθηκε με χειροπέδες.

Χωρίς να δείξει πιστοποιητικό εμβολιασμού και χωρίς να κόψει εισιτήριο μπήκε στα ενδότερα και έσπασε τον σταυρό που υπήρχε μπροστά. Η υπάλληλος που προσπαθούσε να τον ηρεμήσει κάλεσε την αστυνομία και λίγη ώρα μετά ο 21χρονος συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Χωρίς να δώσει περισσότερες εξηγήσεις, πέταξε στο έδαφος το σακίδιό του και άρχισε να τρέχει προς το εσωτερικό της Ροτόντας. Η υπάλληλος τον ακολούθησε. Ο 21χρονος είχε ήδη φτάσει στην Αγία Τράπεζα (το μνημείο λειτουργεί και ως ορθόδοξος ναός) και είχε αφαιρέσει τα καλύμματά της.

Αμέσως μετά κινήθηκε προς τον Σταυρό. Τον χτύπησε με δύναμη και τον έσπασε. Η υπάλληλος τον πλησίασε και προσπάθησε να τον ηρεμήσει.

Ο δράστης φαινόταν να βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Σε μία προσπάθεια να απολογηθεί είπε πως πρόσφατα τον είχε χωρίσει ο σύντροφός του. Λίγο αργότερα ισχυρίστηκε ότι τον έχει επηρεάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Όσο προκαλούσε φθορές φώναζε ότι αναζητούσε το φως.

Mέσα σε ελάχιστα λεπτά έφτασαν στο σημείο δύο αστυνομικοί της Ομάδας Ζ. Τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου. Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση διακεκριμένων φθορών. Θα οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

