Φωτιά στη Σύρο (εικόνες)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Φωτιά ξέσπασε στην "καρδιά" της Ερμούπολης.

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην “καρδιά” της Ερμούπολης, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε εντός παλαιάς νεοκλασικής κατοικίας η οποία βρίσκεται σε εγκατάλειψη εδώ και πολλά χρόνια στην Πλατεία Σταύρου Βαφία.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης, η οποία με δύο οχήματα και δυναμικό έσπευσε στο σημείο της πυρκαγιάς, αναλαμβάνοντας το έργο της κατάσβεσης, με τη συνδρομή και εθελοντών κατοίκων της περιοχής και πολιτών.

Το βασικό πρόβλημα ήταν η τοποθεσία του σπιτιού. Οι δρόμοι στην περιοχή είναι στενοί και υπήρξε δυσκολία στην προσβασιμότητα των οχημάτων.



