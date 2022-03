Έβρος

Έβρος: Προσπάθησε να περάσει στην Ελλάδα με όπλα και ναρκωτικά

Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί στην έρευνα που πραγματοποίησαν

Όπλα και ναρκωτικές ουσίες επιχείρησε να μεταφέρει από την Τουρκία στην Ελλάδα άτομο που συνελήφθη στην παρέμβρια περιοχή του οικισμού Γεμιστής Έβρου.

Τον αλλοδαπό συνέλαβαν κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτηνής σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης.

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί σε σακίδιο που κατείχε ο αλλοδαπός συλληφθείς εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 19 πιστόλια με τις γεμιστήρες τους, 6 φυσίγγια και 10 συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη, συνολικού βάρους 2 κιλών και 30 γραμμαρίων. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα.

πηγή: e-evros.gr

