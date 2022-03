Σέρρες

Σέρρες: Nεαροί ξήλωσαν λαμαρίνες από στέγη νυχτερινού κέντρου

Τις λαμαρίνες από κέντρο διασκέδασης στην περιοχή των Σερρών αφαίρεσαν τρεις νεαροί, ηλικίας 19, 21 και 17 ετών.

Όπως αναφέρεται, το Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος των δύο ημεδαπών ανδρών και του ενός ανήλικου ημεδαπού.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τον προηγούμενο μήνα, στις Σέρρες αφαίρεσαν από τη στέγη επιχείρησης λαμαρίνες, αξίας 12.000 ευρώ, προκαλώντας φθορές αξίας 8.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα.

Επίσης, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα και ημεδαπής γυναίκας, γονέων του ανωτέρω ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

