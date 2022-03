Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Βενζινάδικο: Βίντεο ντοκουμέντο από ένοπλη ληστεία

Καρέ - καρέ η εισβολή ενόπλων σε πρατήριο υγρών καυσίμων. Η πλούσια δράση τους. Πώς έπεσαν στα χέρια των Αρχών.

Αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν σεσημασμένο δράστη που δρούσε ανεξέλεγκτα σε περιοχές της πόλης. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια περιπολίας στο κέντρο της πόλης, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΡΑΣΗ εντόπισαν άτομα να κινούνται ύποπτα και αποφάσισαν να προβούν σε έλεγχο.

Ο ένας από τους υπόπτους για τον οποίο εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ληστεία, περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να διαφύγει από τους αστυνομικούς. Λίγα λεπτά αργότερα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Τ.Α Χαριλάου. Εξετάζεται η συμμετοχή του σε παρόμοιες υποθέσεις, καθώς ο συλληφθείς είχε απασχολήσει τις Αρχές και παλαιότερα.

Οι έκνομες ενέργειες τους εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή Χαριλάου και αφορούν κλοπές, εκφοβισμό σε ανηλίκους καθώς και πρόκληση υλικών ζημιών σε οχήματα. Στο βίντεο που δημοσιεύει το korinthostv.gr, βλέπουμε πως είχε πάρει μέρος σε ληστεία σε βενζινάδικο της πόλης…

Όπως θα δείτε στο βίντεο, το δίδυμο μπαίνει σε βενζινάδικο στη Θεσσαλονίκη και σταματάει δίπλα από τις αντλίες. Πάνω στη μηχανή βρίσκονται δύο άτομα που φορούν τα κράνη τους. Ο υπάλληλος όπως βλέπουμε στο βίντεο ντοκουμέντο τους πλησιάζει και τότε ο ένας βγάζει όπλο και τον απειλεί. Αμέσως μετά όλοι πηγαίνουν στα ενδότερα και η ληστεία ολοκληρώνεται.

