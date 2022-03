Φθιώτιδα

Λαμία: Ανήλικοι με... αγκαλιά έκλεψαν ηλικιωμένο

16χρονοι έστησαν "καρτέρι" σε 87χρονο και τον "έγδυσαν".

Δύο άτομα ηλικίας 16 ετών λήστεψαν έναν 87 ηλικωμένο την ώρα που έμπαινε στο σπίτι του στην περιοχή Ανθήλη Λαμίας, το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, 18 Μαρτίου. Η αστυνομία που ενημερώθηκε αμέσως μετά το περιστατικό κατάφερε και εντόπισε τον έναν από τους δύο ανήλικους Ρομά.

Οι δύο νεαροί, είχαν στήσει καρτέρι στον παππού που επέστρεφε με το αγροτικό του στο σπίτι του και αφού τον ακινητοποίησαν του έκλεψαν χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο δραστών «αγκάλιασε» τον παππού ακινητοποιώντας τον και ο έτερος του έκλεψε από την τσέπη του παντελονιού του το ποσό των 800 ευρώ.

Επίσης, κατά τη διαφυγή τους, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και από το εσωτερικό του σταθμευμένου οχήματος του ηλικιωμένου και μετά εξαφανίστηκαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας. Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας.

